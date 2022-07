Ontroerde Wibi Soerjadi na zijn tuinconcert in Diepenheim wéér koninklijk onderscheiden

Minder voorstel­lin­gen, maar hoge kwaliteit: ‘Theater in Goor is echt niet alleen maar een bioscoop’

GOOR/DELDEN - De theatergids van De Reggehof? Die valt pas na de vakantie op de mat. En dat is nieuw. Want, zo stelt Bart Schurink, artistiek leider van De Reggehof in Goor en Stadscentrum Het Parochiehuis in Delden, het publiek is voorzichtiger geworden.

