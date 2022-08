Opa en oma van naar Libië ontvoerde Isra uit Goor snakken naar contact, ‘voor het te laat is’

Het Twentse platteland en de Twentse gastvrij­heid, het is te vinden in het rustpunt in Diepenheim

DIEPENHEIM - Tijdens een wandeling of fietstocht heeft iedereen wel eens behoefte aan een rustmoment. De benen even strekken, een bak koffie drinken en weer door. Verschillende pleisterplaatsen in Twente bieden die mogelijkheid. Boerderijcamping De Wezel in Diepenheim is er daar een van. „Je kunt hier genieten van de stilte, het Twentse platteland en de gastvrijheid.”

