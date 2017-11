Oppassen als je de weg op moet: dichte mist in Twente

Nieuwe tv-hit? Remi uit Delden tovert chocolade om in kunst

1 november DELDEN - Remi Meen heeft een missie: hij wil de beste chocolatier van Nederland worden. De 26-jarige Deldenaar is vanaf zondag te zien op RTL 4 in 'De Chocoladeshow'. Het programma is een soort van Heel Holland Bakt, alleen dan met chocolade. Remi strijdt als één van de tien kandidaten om de hoofdprijs. Wij gingen alvast op bezoek in Delden, waar de vader van Remi een bakkerij- en chocolatier bezit. De Chocoladeshow is te zien vanaf zondag 5 november om 18.05 uur bij RTL 4. De presentatie is in handen van Miljuschka Witzenhausen en chocoladegoeroe Hidde de Brabander jureert. De uiteindelijke winnaar mag een eigen smaak chocoladereep ontwikkelen.