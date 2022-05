Oppositie Hof van Twente snakt naar inbreng bij het maken van concreet beleid: ‘Want deze visie is vaag’

GOOR - Vaag, vrijblijvend, weinig richtinggevend en de thema’s niet verrassend. Kortom, het is oppositiepartijen PvdA, In Beweging, D66 en SP allesbehalve helder welke kant de nieuwbakken coalitie op wil met haar beleid in de dinsdag gepresenteerde ‘Visie 2022-2026 Actief Noaberschap’.

Die visie, opgesteld door coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD moet een soort ‘agenda’ bieden voor beleid dat de komende vier jaar wordt gemaakt.

„Deze visie is eigenlijk geen visie omdat niet duidelijk gemaakt wordt welke keuzes gemaakt worden welke richting we op gaan. We hebben dus eigenlijk niets in handen waar we iets mee kunnen”, zegt Onno Bordes in een reactie. „Of, en dat hopen wij, komt er nog een collegeprogramma waarin die richting wel straat beschreven?”

Oppositie wil inbreng

Bordes gaat verder: De oppositie snakt naar meer inbreng bij het maken van beleid. „We vinden het jammer dat wij geen input hebben kunnen geven bij het schrijven van de visie. Want we hadden best wat ideeën en suggesties gehad die tot meer scherpte zouden hebben geleid.”

En dat is ook hoe de andere oppositiepartijen erin staan. „Voor ons is participatie bijvoorbeeld een heel belangrijk punt. Laat inwoners meepraten om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Dat mag best een hoofdthema zijn”, zegt Marianne Hutten van In Beweging. „Maar we willen positief kritisch zijn, het is vaag en vrijblijvend maar geeft ook de ruimte om het nog in te vullen. Dit stuk vatten we op als uitgestrekte hand.”

Belofte

Precies zoals de coalitiepartijen dat voor zich zien”, zegt Arjan Zandvoort namens het CDA, die belooft dat de oppositie mag meepraten bij het uitwerken van een collegeprogramma. „Dit is een stuk op hoofdlijnen, we hebben er nadrukkelijk voor gekozen om nog geen specifieke invulling te geven. Dat willen we samen doen met de raad, met inwoners, ondernemers. Het is aan de wethouders om dat in te vullen, maar er zal in alle openheid worden gesproken over de uitwerking van thema’s in de visie.”