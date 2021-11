Oud-golfprof pakt de holes van de Twentsche Golfclub rigoureus aan: ‘Deze baan kon wel wat liefde gebruiken’

Advocaat omwonenden: ‘Nieuwe Lidl in Goor wordt een dode wand in de Kerkstraat’

ZWOLLE/GOOR – Een ‘dode wand’, een blinde gevel of een bedrijfspand waar je in de Kerkstraat slechts de achterkant van ziet. De advocaat van omwonenden in Goor had geen goed woord over voor de nieuwe supermarkt die op de plek moet komen van de oude Rabobank. De bestuursrechter boog zich woensdag over hun bezwaren.

