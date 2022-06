Oud-Kamerlid Gert-Jan Oplaat uit Markelo zegt lidmaatschap VVD op: 'Stikstof was de druppel’

Springrui­ter Willem Greve uit Markelo blesseert zich daags na brons in landenwed­strijd: ‘Dit is heel zuur’

MARKELO - Springruiter Willem Greve zit voorlopig niet in het zadel. Daags na de bronzen medaille tijdens de landenwedstrijd in Rome blesseerde de 39-jarige Markeloër zich in de piste van de Italiaanse hoofdstad. Een opspelende ruiterspier houdt hem aan de kant.

1 juni