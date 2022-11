Oud-topschutter Marc Brinkcate ziet dat SV Delden geen klein cluppie meer is: ‘Toch ligt onze kracht in het kneuterige’

„We houden het simpel. Als we een jeugdkamp organiseren, nemen we wat vlaggetjes en ballonnen mee en het is goed. Het belangrijkste is dat spelers plezier hebben. Vroeger was Delden een klein cluppie. Niet alle leeftijdscategorieën waren volledig bezet, we konden niet selecteren. Dat is veranderd. We naderen de grens van vijfhonderd leden. Delden is nog nooit zo groot geweest als nu. Toch selecteren we tot de JO12 bewust niet. De ploegen wisselen regelmatig van samenstelling. Alle teams krijgen evenveel aandacht. Delden in optima forma. Laagdrempelig, gezellig, een familieclub.”