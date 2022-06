Ouderwets spektakel op knallend Schoolfeest in Goor; ‘We zijn hier al jaren klaar voor’

Grootste Kantine­feest in Hengevelde: ‘Alles met een knipoog’

HENGEVELDE - Het grootste Kantinefeest van Nederland wordt gevierd in Hengevelde en is een schot in de roos. De eerste artiest is z’n geld meteen meer dan waard. Tino Martin opent zaterdag het grote feest met een spetterend optreden.

