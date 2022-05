Overijssel erkent gebrekkige communicatie bij sanering tuinen in ‘t Gijmink Goor

Want een groot aantal bewoners van ’t Gijmink dachten dat ze na de sanering van hun gronden verlost waren van het asbestspook. Velen van hen reageerden verbaasd toen uit een evaluatie na afloop van de sanering bleek dat er op sommige plekken in hun tuinen, bermen, of opritten nog ‘restverontreinigingen’ bleken te zitten. Die percelen kregen in het Kadaster een aantekening dat er nog asbestverontreinigingen in de grond zitten. Een vijftal bewoners van ’t Gijmink is het niet eens met die aantekening en stapte naar de Raad van State.

Evaluatieonderzoek rammelt

Tijdens de rechtszaak wezen de buurtbewoners erop dat het evaluatieonderzoek van Arcadis op een flink aantal punten nogal rammelt. Zo is niet altijd duidelijk op welke plek precies restverontreinigingen zijn aangetroffen. En als die plek een halve meter verkeerd is aangegeven dan ligt ie zomaar op de berm of weg van de gemeente, of in de tuin van een buur, zei een bezwaarmaker tijdens de rechtszaak.

Quote Het is niet altijd duidelijk op welke plek precies restveront­rei­ni­gin­gen zijn aangetrof­fen. Bewoner ‘t Gijmink

De tegenstanders vinden verder dat Overijssel de rammelende onderzoeks- en evaluatieresultaten van Arcadis al te klakkeloos hebben overgenomen. Zij vroegen vandaag aan de Raad van State om de provincie alsnog opdracht te geven aanvullend onderzoek te doen naar hun percelen.

Klip en klaar

De meeste bezwaarmakers wonen aan de Oude Haaksbergseweg. Volgens hen zijn er fouten gemaakt met de perceelsgrenzen en is er wat hun betreft alles op hun perceel in orde. Haaksbergsewegbewoner R. Kloots liet tijdens de zitting een saneringsverklaring zien waarop klip en klaar is aangegeven dat zijn gehele perceel schoon is.

„Er zijn geen restverontreinigingen meer. Dat staat er zwart op wit. En het is ondertekend door een ambtenaar van de provincie, iemand van saneerder NTP en mijn vrouw. Wat heb je daar aan als de provincie achteraf zegt dat er toch wel restverontreinigingen zijn. Die zijn er niet.”

Weg met die asbestaantekening

Kloots en de anderen willen liefst zo snel mogelijk af van de asbestaantekening in het Kadaster omdat die de eventuele verkoop van hun woningen bemoeilijkt. „En ik mag daar niet meer in de grond graven, Ik kan er geen schutting neerzetten of fundering aanleggen,” aldus Kloots.

Volgens de provinciewoordvoerder zal dat in de praktijk wel meevallen. „Een aantekening betekent niet dat je niets meer mag. Je kan mogelijk best nog een vijver graven als je uit de buurt van de verontreiniging blijft. En je kan de grond altijd nog saneren als het moet.”

De Raad van State stelde een groot aantal vragen en sluit niet uit dat hij de provincie om extra informatie gaat vragen. In dat geval wordt het onderzoek heropend en duurt het wat langer voordat er een einduitspraak is.