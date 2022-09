Paard Zoekt Baas-verzorger Henk ten Napel is gelukkig op nieuwe plek in Ambt Delden: ‘We hebben het eldorado gevonden’

Met videoAMBT DELDEN - Heel even sloeg de wanhoop toe. Henk ten Napel is de heelmeester die verwaarloosde paarden weer paard laat zijn, maar zag zijn levenswerk in gevaar komen omdat de dieren dakloos dreigden te raken. De Enschedeër en zijn vrijwilligers hebben in Ambt Delden een nieuw onderkomen gevonden: „Dit is een paradijs.’’