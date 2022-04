Pakketbezorger onder invloed van drugs veroorzaakt ernstig ongeval bij Goor: maximale werkstraf en rijverbod geëist

Kluis, geld, sieraden en laptop gestolen bij inbraken in Delden en Diepenheim

DELDEN/DIEPENHEIM - Bij inbraken in Delden en Diepenheim zijn afgelopen weekend een kluis geld, sieraden en een laptop buitgemaakt. De inbraak in Delden aan de Van Wassenaerweg werd op zondag gepleegd op klaarlichte dag. In Diepheim sloegen de inbrekers toe aan de Nijstadstraat in de nacht van zaterdag op zondag.

