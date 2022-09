Pass the Poppy: Deldense leerlingen krijgen klaproos van Canadese premier Justin Trudeau

Markelose kip verorbert hoornaar met zender bij zoektocht naar nest

MARKELO - De eerste twee hoornaars konden het gewicht van het zendertje niet dragen. Een derde werd met zender en al door een van de kippen verorberd. Kortom, het had nogal wat voeten in de aarde om het nest te achterhalen. En dat terwijl het maar 30 meter verderop in de bomen hing. Maar wel op een hoogte van 23 meter, zo bleek een dag later.

30 augustus