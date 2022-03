Peperdure Ferrari van bijna half miljoen total loss door brand bij Ambt Delden

eerste solo-expositie in delden Bij de werken van kunstenaar Jasper Abels uit Tubbergen moet je altijd twee keer kijken

DELDEN - Jasper Abels (34) uit Tubbergen behoort als mode- en kunstfotograaf tot de wereldtop. In het museum No Hero heeft hij nu zijn eerste solo-expositie. Niet eerder was zijn werk zo persoonlijk, met een eerbetoon aan zijn overleden broer en zus. „Ik heb lang in een donker bos gelopen. Ik kon dit niet langer voor mezelf houden.”

26 februari