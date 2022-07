Peter Gillis, bierheld zonder sixpack, poseert graag in Goor: ‘Mensen staan te bibberen als ze me zien’

Hij is wandelende reclame voor Foxwild-bier. De buik van Peter Gillis is ‘verpakt’ in een zalmroze shirt: oogverblindend en strak. Als hij en zijn even ‘mollige’ zoon Mark (26) de zwarte Rolls voor supermarkt Jumbo Leussink in Goor parkeren, trekken ze direct bekijks. De Brabanders poseren meteen. „Dat is altijd zo. Onderweg toeteren de vrachtwagens”, vertelt junior.