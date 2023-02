Plannen voor drie windturbines tussen Lochem en Markelo worden met argusogen gevolgd

Pure Energie werkt samen met Walow Bv en coöperatie Lochem Energie. De plannen voor ‘Windpark Papenslagweg’ verkeren in pril stadium. Er lopen nog geen vergunningprocedures, een haalbaarheidsonderzoek is de volgende stap.

De plannen in het Gelderse worden in Hof van Twente met argusogen gevolgd. Zeker omdat plaatsing van de turbines met een tiphoogte van 280 meter impact zal hebben op buurtschappen Stokkumerbroek en Markelosebroek. Ter vergelijk: de televisietoren in Markelosebroek, die vanaf de snelweg A1 al goed te zien is, is ‘slechts’ 148 meter hoog.

Wij zijn in algemene zin voor verduurza­ming is, maar dan wel met voldoende draagvlak uit de omgeving

Platform Buurtschappen

Bart van Groningen, voorzitter van het Platform Buurtschappen, houdt een vinger aan de pols en heeft inmiddels contact opgenomen met het gemeentebestuur over de ontwikkelingen. „Wethouder Wim Meulenkamp heeft aangegeven in gesprek te zijn met zijn tegenhanger in de gemeente Lochem. Het lastige hier is dat hier niet alleen twee gemeenten, maar ook twee provincies in het spel zijn. Het is immers de provincie die het bevoegd gezag heeft als het gaat om windturbines van deze grootte.”