Plantjesmarkt op Landgoed Twickel terug van weggeweest: ‘Dit werd echt gemist’

met video In het spoor van Max Verstappen, maar dan op de spelcompu­ter: Hesse (10) uit Bentelo wil kampioen simracen worden

BENTELO - De 10-jarige Hesse Temmink is de nieuwe Max Verstappen. Net als zijn grote held scheurt de jonge Benteloër over de circuits, wereldwijd. Alleen... niet in een echte formule 1-wagen. Hesse zit in een racesimulator.

30 april