Plek voor zeven starterswoningen op voormalig schoolterrein in Diepenheim

Met foto's 20 meter lang, 3 meter breed en 3 meter diep: deze schuil­plaats was in de oorlog ‘dode hoek’ voor Duitsers

Het was een schuilkelder van formaat, zeker 20 meter lang, ruim 3 meter breed en 3 meter diep. Verscholen in het bos, in 1943. In een ‘dode hoek’ voor de in Losser gestationeerde Duitse soldaten. Nu, tachtig jaar later, is deze op exact dezelfde plek op Landgoed De Snippert gereconstrueerd.