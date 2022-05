Politie betrapt bestuurders onder invloed in Diepenheim en Markelo

Stroomver­bruik nekt hennepplan­ta­ge in Bentelo, eigenaar krijgt taakstraf

BENTELO/ALMELO - Dat een hennepkwekerij veel stroom nodig heeft, dat weet Netwerkbeheerder Enexis als geen ander. Als er in 2020 plots flinke pieken in het energiegebruik worden vastgesteld bij een woning aan de Platenkampsweg in Bentelo gaan de alarmbellen af. Bij een inval in augustus van datzelfde jaar wordt een hennepkwekerij met zo’n 200 plantjes aangetroffen.

9 mei