Politie bij eenzijdig ongeval in Goor houdt passant aan voor ‘belediging en verzet’

GOOR – De politie heeft zondag 25 september rond 01.45 uur de bestuurder van een personenauto aangehouden aan de Zomerweg in Goor. De man bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs en had ook niet de intentie mee te werken.