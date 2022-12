Politie Hof doet beroep op ouders van jongeren met illegaal vuurwerk: ‘Helaas hebben wij het te vaak fout zien gaan’

‘Weggebul­do­zerd’ kunstpro­ject in Delden hersteld met peuken uit Duitsland en Hongaarse kikker

DELDEN – Een snoeppapiertje van ‘Balaton Bumm’, metalen krulspelden en een blauw kinderkammetje: mensen die zich begeven op het Ressingplein of het Keszthelyplein in het centrum van Delden zullen zich vanaf heden geregeld even achter de oren krabben over het tafereel dat zich onder hun voeten ontvouwt.

28 november