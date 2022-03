Politie houdt inbrekers aan bij de Stoevelaar in Goor

Er brandt nog 2,4 miljoen euro in de portemon­nee van Hof van Twente

GOOR - Er zit nog 2,4 miljoen euro in de portemonnee van de gemeente: geld dat in 2021 uitgegeven had moeten worden aan zaken als investeringen in sportaccommodaties, de effecten van corona en onderhoud aan wegen en paden. Maar dat is niet gebeurd. Oorzaken: corona, de cyberhack en een tekort aan personeel.

10 maart