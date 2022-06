Politie houdt twee personen met gasalarmpistool aan in Markelo

MET WINACTIE Wibi Soerjadi geeft opnieuw concerten in zijn tuin in Diepenheim: ‘Kleinscha­lig en intiem, dat blijft uniek’

DIEPENHEIM - Er zijn twee dingen waar Wibi Soerjadi jaarlijks reikhalzend naar uit kijkt: het Kerstgala in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam en de concertreeks in zijn eigen woning Villa Peckedam in Diepenheim. „Een kleinschalig, intiem concert in mijn eigen achtertuin. Dat blijft uniek.”

27 mei