Politiek in de Pol in Diepenheim staat in het teken van Oekraïne: wat kunnen we doen om te helpen?

DIEPENHEIM - Een bijzondere aflevering van de politieke talkshow Politiek in de Pol aanstaande zondag: een special over de situatie in Oekraïne. Gasten zijn burgemeester Ellen Nauta, oud-minister van Defensie Ank Bijleveld en buitenland-deskundige Han ten Broeke.

Tijdens deze aflevering licht burgemeester Ellen Nauta toe wat de gemeente kan doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Voormalig minister van Defensie Ank Bijleveld bespreekt de mogelijkheden van de Nederlandse defensie. En buitenland-deskundige Han ten Broeke van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) laat zijn licht schijnen over de internationale machtspolitiek.

Roesalka

Muziek is er van de Oekraïense zanggroep Roesalka. De presentatie is in handen van Hans Verbeek. De gehele opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de Vriendschapsvereniging Hof van Twnte - Kiev-Pechersk.

Politiek in de Pol begint zondag om 17.00 uur in Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim. Kaarten reserveren kan via www.diepenheim.nl.

Wijn

Het ondernemersplatform Hof van Twente biedt bij de aflevering een speciale wijn van Wijngaard Hof van Twente aan met op het etiket het werk van kunstschilder Vasyl Kopaygorenko uit Kiev-Pechersk. De opbrengst van deze verkoop komt eveneens ten goede aan de Vereniging Hvt - Kiev-Pechersk. De flessen voor het goede doel zijn vanaf volgende week ook te koop bij Wijngaard Hof van Twente aan de Suetersweg 2A.

Ilse Visscher, eigenaar van Wijngaard Hof van Twente en ook voorzitter van Ondernemend Bentelo over de actie: „2011 stond in het teken van de toen 20-jarige vriendschapsband tussen de gemeente Hof van Twente en Kiev-Pechersk. In dat kader vroegen we kunstenaar Vasyl Kopaygorenko, die geboren is in Kiev, om kunst te maken die wij exposeerden op drie van onze wijnen in dat jaar.”

Opruimen

„Vorige week, tijdens het opruimen en inrichten van enkele kamers die we beschikbaar stellen aan Oekraïense vluchtelingen, vond ik in een kast een stapel etiketten uit 2011. Toeval bestaat niet, toch? Zo ontstond het idee om in een gelimiteerde oplage 200 flessen Johanniter aan te bieden met daarop een kunstwerk van deze Oekraïense kunstenaar.”

Wijn met kunst uit Oekraïne. © Wijngaard Hof van Twente