Poolse vrouw wijkt uit voor dier en rijdt met auto Twentekanaal in

Twentse cabaretier Thijs Kemperink geniet van de Tour: ‘Mijn vriendin en ik drinken gezellig een wijntje mee met De Avondetap­pe’

De renners in de Tour de France genieten deze maandag van een dag rust. Dat betekent dat de deelnemers aan het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia de balans kunnen opmaken. Cabaretier Thijs Kemperink (40) was in aanloop naar de start van de Tour te druk om een eigen team samen te stellen, desondanks geniet hij weer van het evenement. „De lezerstour kan volgend jaar wel weer.”