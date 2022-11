Prins Philip I regeert ook dit jaar over de Höftemennekes in Hengevelde

Carnaval afgelast

In januari van dit jaar hebben de drie carnavalsverenigingen in Hof van Twente met pijn in het hart moeten besluiten dat Carnaval 2022 af te gelasten. Dit omdat toen nog te onduidelijk was welke beperkende corona maatregelen er zouden gelden. Bovendien had Bentelo geen prins en was Rosenmontag in Duitsland eveneens afgelast. Van een volwaardig feest was geen sprake, vonden de verenigingen.