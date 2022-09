Privacywet zit gemeenteraad Hof van Twente dwars, PvdA pleit voor aanpassing

Wethouder Hannie Rohaan van Hof van Twente tijdelijk afwezig: problemen met gezondheid

GOOR - Wethouder Hannie Rohaan is tijdelijk uit de running. Ze is geveld door problemen aan haar evenwichtsorgaan. Dit maakt het werken moeilijk. Dat meldt het college van B en W in een persbericht.

9 september