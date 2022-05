Project van lange adem, maar de herbouw van de afgebrande Eschmolen in Delden is eindelijk begonnen

Initiatiefnemer Derk Rouwhorst, rentmeester Egbert Jaap Mooiweer en voorzitter Jan Bouke Zijlstra hebben het eerste beton gestort. Naar verwachting zal de nieuwe Eschmolen eind volgend jaar weer draaien en malen zoals ook in 1910.

Voorzitter Jan Bouke Zijlstra is blij dat deze belangrijke stap nu is gezet. „Er was in Delden nog wel wat twijfels of de molen er echt zou komen, maar ik hoop dat deze nu zijn weggenomen.” De eerste betonlaag is nu gestort. Daar komt nog een laag zand overheen en daarop komt dan de vloer waar de molen op komt te staan.”

De molen draait eind 2023

Dat zal nog wel wat langer duren dan eerder gehoopt. „De voorspelling dat hij aan het einde van dit jaar zou kunnen draaien is te optimistisch gebleken. De molen wordt opgebouwd bij de molenbouwer Vaags, en die zit net als veel andere bedrijven met een personeelstekort. In de planning gaan we er nu vanuit dat de Eschmolen eind 2023 kan draaien.”

Zodra de bouw gereed is, wordt de molen in delen naar de plaats van bestemming vervoerd. De plaats van bestemming is het formeel door de gemeente vastgestelde adres: Molenstraat 80.

Herbouw leek ver weg

In augustus vorig jaar leek de herbouw van de in 1959 afgebrande molen nog heel ver weg toen het college een lening van 2 ton weigerde te verstrekken. Volgens wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp was de exploitatieopzet ‘zwak en zonder verdienmodel’. De gemeenteraad bleef echter achter het plan staan en gaf het college opdracht alsnog over de brug te komen.

Het fundament voor de Eschmolen in Delden.