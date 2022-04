Putdeksels gestolen in Goor: ‘Dit is levensgevaarlijk’

video Sneeuw tijdens de asperge­oogst, deze Twentse boer weet niet wat hem overkomt: ‘Nog nooit meegemaakt’

Voor het eerst in 41 jaar heeft boer Harry Lubberink uit Bentelo sneeuw tijdens het oogsten van zijn asperges. In maart, toen hij samen met zijn zoon begon met oogsten van het witte goud, was het prima weer. Vrijdagochtend lag er sneeuw.

1 april