Raddraaiers vernielen discobus van Sallandse chauffeur Teun: 'Slopen betekent dokken’

Niet Vergeten Hengelose Yvette kreeg een hersentu­mor en koos voor euthanasie: ‘Haar laatste dag was mooi en absurd tegelijk’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 63, Deurningerstraat. De helleborussen van Yvette Pullens zorgen voor nieuw leven in de tuin van haar vader Wim.