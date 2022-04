Recreatiepark Hessenheem in Markelo weer gecontroleerd: ‘Geen ongeregeldheden’

Gemeenteregister

De controle van afgelopen dinsdag was minder groot. Medewerkers van de gemeente hebben aangebeld bij een groot deel van de adressen en gevraagd of bewoners vrijwillig willen meewerken. Dat kon door een aantal vragen te beantwoorden. Zo is onder andere gecontroleerd of de bewoning van vakantiehuisjes overeenkomt met de inschrijving in het gemeenteregister.

Permanente bewoning

In het belang van de veiligheid

Burgemeester Ellen Nauta meldt dat regelmatig controleren in het belang is van ieders veiligheid. „In een gemeente als Hof van Twente, met een uitgestrekt buitengebied, kun je kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Uiteraard controleren we op plekken waar we vermoedens of meldingen over hebben. Maar we voeren ook herhalingscontroles uit om na te gaan of er na een controle daadwerkelijk iets is veranderd.”