met video | update Grote groep Zweedse supporters wegge­stuurd uit Enschede, fans FC Twente niet welkom in binnenstad Hengelo

Een grote groep Zweedse supporters is vanmiddag weggestuurd uit het centrum van Enschede. Fans van Hammarby houden zich nu op in de binnenstad van Hengelo. De gemeente Hengelo heeft voor de binnenstad een noodbevel afgekondigd. Alleen supporters van Hammarby zijn welkom in de binnenstad. Fans van FC Twente mogen niet naar het centrum van de stad.