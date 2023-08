In het Volkspark ontspannen op zoek naar je identiteit: ‘In Twente lopen we op queer-ge­bied wat achter’

Corona maakte een einde aan de maandelijkse ontmoeting in Twente voor jongeren op zoek naar hun genderidentiteit. Maar de draad wordt weer opgepakt: op 17 augustus is er in het Volkspark in Enschede ‘Pizza & Games @the Park’.