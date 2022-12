Reuzenslalom van Diepenheim wordt toch aangepast: ‘Maar gedrag bepaalt alles’

Bello moet aan de lijn in Goor, maar waarom? Raadslid Marianne Hutten wil al wandelend in gesprek met baasjes

GOOR - Waarom moet Bello aan de lijn op Landgoed Weldam? En waarom is hij helemaal niet meer welkom in het waterwingebied van Vitens bij Goor? Om frustraties weg te nemen, of misschien wel tot een creatieve oplossing te komen, roept politieke partij In Beweging hondenbezitters op om woensdag mee te gaan wandelen door het gebied.

11 december