Rijbewijs snelheidsduivel bij Markelo ingevorderd

Hemel­vaarts­feest Delden nieuwe stijl: meer sfeer, meer kwaliteit

DELDEN – Je kunt er over de hoofden lopen en bent wel een uur kwijt om naar de andere kant van de Langestraat te komen: Delden op Hemelvaartsdag. Toch leek het er dit jaar even op dat er in het stadje op de feestdag helemaal geen activiteiten zouden zijn.

24 mei