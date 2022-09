Rolstoeltennisser Maarten ter Hofte uit Goor is ‘Held van de Hof 2022’

De Hoffelijkheidsprijs

De Hoffelijkheidsprijs is een initiatief van Hofmarketing en gaat over positieve ontwikkelingen in Hof van Twente en over mensen die aandacht verdienen omdat ze iets betekenen voor zijn/haar omgeving. Er zijn vier categorieën: wonen, werken, recreëren en Held van de Hof.

Overige winnaars

De Hoffelijkheidsprijs in de categorie Werken is voor de Comafin Groep uit Goor. De groep van Hugo Eijkelkamp is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvol en groeiend formulehuis in de woninginrichtingbranche in heel Nederland. In 2022 ontvingen zij nog een opvallende internationale nominatie voor de Global Search Award, een prijs die gaat over onlinemarketing.