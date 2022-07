Ronkende motoren en stofwolken op het circuit aan de Slaghekkenweg: MX Bentelo in nieuwe opzet geslaagd

Vurige wens in vervulling: Denekampse Anne (23) met autisme voor één keer tam­bour-maî­tre

DELDEN - Voor Anne Schepers gaat vrijdagmiddag een vurige wens in vervulling. De 23-jarige inwoner van Denekamp is dan tambour-maître bij de intocht van de Twentse Rolstoel4daagse in Delden. Bijzonder, omdat het voor Anne niet vanzelfsprekend is om leiding te geven aan een drumfanfare. Hij heeft autisme en vindt het moeilijk met een overdaad van prikkels om te gaan.

28 juli