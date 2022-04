Ronkende motoren op de Herikerberg: Markelo maakt zich op voor het WK zijspancross en het EK quads

MARKELO - 2022 is een speciaal jaar voor Motorclub Ons genoegen uit Markelo. Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de oudste, nog steeds internationale wedstrijden organiserende vereniging is opgericht. En dat wordt gevierd, onder andere met een grote wedstrijd die aankomend weekend op circuit de Herikerberg verreden wordt.

Het is Ons Genoegen namelijk gelukt om het Wereldkampioenschap Zijspancross naar Markelo te halen. Het gaat om de eerste ronde van in totaal 12 races die dit grootse motorsportevent omvat. Als bijprogramma wordt het EK Quads verreden. Samen met Wsc, de promotor van het WK Zijspan wordt hard gewerkt aan de opbouw van het parcours. In het parcours onder andere een aantal spectaculaire springschansen. Publiek kan langs de route wandelen. Ook de paddock zal open zijn voor publiek. En wie handtekeningen van rijders wil scoren kan dat doen tijdens een speciale signeersessie.

Grote namen

Aan de start om de wereldtitel grote namen, waaronder titelverdedigers Etienne Bax en zijn bakkenist Ondrej Cermak, die hun tweetakt hebben ingeruild voor een Husqvarna viertakt. Concurrenten voor dit duo zijn onder andere Julian Veltman uit Almelo en zijn bakkenis Glenn Janssens. Verder aan de start Belgische kanshebber Marvin van Luchene en Robbie Bax, en de uit Hengelo Gelderland komende vice-wereldkampioen Koen Hermans en Nicolas Musset.

De kwalificaties worden op zaterdag 23 april verreden. Op zondag heeft vervolgens de Grote Prijs om het wereldkampioenschap plaats. Het circuit is te vinden aan de Herikeresweg in Markelo. De race wordt eveneens via live-stream met Engels commentaar uitgezonden via de website van promotor Wsc.

Expositie

Vanwege het 90-jarig bestaan van Ons Genoegen heeft de motorclub een expositie in voorbereiding. Die is te zien van 5 tot en met 11 juni in Het Beaufort in Markelo.