Ruiter valt van paard bij manege in Markelo, slachtoffer naar ziekenhuis

Auto belandt in sloot na inhaalac­tie op N346 bij Delden

DELDEN - Een inhaalactie had een vervelende afloop voor een automobiliste in Delden. Bij verkeerslichten op de Deldenerstraat/N346 wilde de vrouw een vrachtwagen inhalen. Bij het invoegen raakte ze de vrachtwagen, waardoor ze van de weg raakte en in de sloot belandde.

31 mei