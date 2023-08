Ruzie over opzegging huur leidt tot faillissement TwenteVis in Azelo

Taakstraf voor Enschedeër (20) voor bezit van kinderpor­no

Een 20-jarige Enschedeër is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor het bezitten van kinderporno. Van die 100 uur is 60 uur voorwaardelijk; de man moet die alsnog uitvoeren als hij binnen twee jaar weer de fout in gaat.