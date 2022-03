Saamhorigheid en verdriet tijdens benefietconcerten voor Oekraïne in Hof van Twente

Kerk en hotel in Delden zetten hun deuren open voor gevluchte gezinnen uit Oekraïne

DELDEN - Ook in Hof van Twente worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De eerste opvanglocatie die door de gemeente wordt georganiseerd, is in de kerk van het Apostolisch Genootschap. Ruim een week later volgt het hotel De Zwaan.

