Saxofoon en trompet verruild voor mitrailleur en handgranaat: geen Oekraïense muzikanten bij Big Band Festival in Goor

Simone Spoelder laat aandoenlijke foto’s zien: rasmuzikanten uit Kiev proosten met een glaasje Goors Vuur bij hun ontvangst in de Reggestad. Om de Oekraïners welkom te heten en, voor het eerst, het gemis aan een paasvuur te compenseren. Het is 2019, de Big Band van Kiev haalt de banden met muziekvereniging Apollo en Goor aan. De formatie spettert op het Big Band Festival, standaard op tweede paasdag. Het gala is veertien jaar geleden ontstaan door de uitwisseling tussen Goor en Kiev-Pechersk.

Drie jaar later is de wereld compleet veranderd. Pogingen om opnieuw Oekraïense muzikanten naar het Twentse blaasgala te halen, zijn gestrand. Een bejaarde dirigent uit Kiev is te broos om te reizen, orkestleden van toen hebben saxofoon en trompet verruild voor mitrailleur en handgranaat. „Nu hebben we alle Oekraïense gasten in de Hof van Twente uitgenodigd”, vertelt Simone. Zelf vangt zij een moeder en dochter uit het oorlogsgebied in haar villa in de Kevelhammerhoek op. Hun man/broer vecht ginds.