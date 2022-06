Schuur met 7000 eendenkuikens verwoest door brand in Markelo

1959 - 2022 Ferdie, de bekendste ‘downie’ van Hof van Twente, haalt alles uit ’n korter leven

BENTELO - Ferdinand Fluttert uit Bentelo is overleden. Ferdie is 62 jaar geworden, ‘stokoud’ voor iemand met het syndroom van Down. Hij heeft alles uit een korter leven gehaald.

13 juni