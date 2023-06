Seniorenmiddag Goors Schoolfeest gaat door

Tandartsen­prak­tijk in Zutphense wijk Leesten failliet, Lochems echtpaar neemt het stokje over

Leesten Tandheelkunde is failliet verklaard. De tandartsenpraktijk die zich in 2019 vestigde in de Zutphense wijk, had een fikse schuldenlast en vroeg zelf faillissement aan. Vooral corona lag ten grondslag aan de financiële problemen. De praktijk is momenteel gesloten en maakt begin juli een doorstart, onder een nieuwe eigenaar.