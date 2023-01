Sigrid Kaag te gast in Diepenheim bij Politiek in de Pol

Niet Amsterdam of Den Haag… maar Delden heeft de wereldpre­miè­re van dit bijzondere ‘pikzwarte’ klassieke muziekstuk

DELDEN - Liza Ferschtman had elke grote concertzaal ter wereld kunnen kiezen voor de première van een bijzonder muziekstuk, dat speciaal voor haar is geschreven. Maar de violiste van naam en faam koos niet voor Het Concertgebouw in Amsterdam of concertzaal Amare in Den Haag… Maar voor de Oude Blasiuskerk in het pittoreske stadje Delden.

15 januari