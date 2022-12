Silvo (51) uit Goor is midwinterhoornblazer: ‘Bij koud weer klinkt-ie fantastisch’

Met foto's Sneeuwko­nin­gin en haar IJsprinses­sen weer in Markelo om wensen te vervullen

MARKELO - Ze zijn er weer: de Sneeuwkoningin en haar IJsprinsessen. Zaterdag zijn zij door Markelose kinderen met lampionnen sfeervol ingehaald bij de Martinuskerk. Aansluitend is in de Martinuskerk een nieuw verhaal verteld over het sprookjesachtige gezelschap.

