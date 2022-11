Sint voor ieder kind in Hof van Twente: ook als het gezin financieel krap zit

De teller staat nu al op bijna 100 aanmeldingen uit Hof van Twente. En dat is veel, vindt Angèl Pierik van welzijnsorganisatie Salut. Zij is coördinator van de actie Sint voor ieder Kind. „Het gaat niet alleen om de gezinnen uit onze eigen kaartenbak. Maar ook om huishoudens die bij ons niet bekend zijn en door de huidige energiecrisis krap zijn komen te zitten. Die misschien nog nooit in deze situatie gezeten hebben. Ook voor hen is deze actie er.”

Quote Iedereen die moeite heeft om rond te komen mag zich aanmelden Angèl Pierik, Salut Welzijn

Iedereen mag zich melden

Het is om die reden dat de aanmeldcriteria voor de regeling ruim zijn. „Iedereen die moeite heeft om rond te komen mag zich aanmelden. Daar worden verder ook geen vragen over gesteld”, zegt Pierik. „Misschien zijn er mensen die er misbruik van maken, dat nemen we dan maar voor lief als we hiermee ook de huishoudens bereiken die zich anders misschien nooit zouden hebben gemeld. Schaamtegevoel en taboe op het onderwerp spelen hier mee. Als we hiermee de drempel kunnen verlagen, dan is dat al heel mooi.”

Salut verdeelt de huishoudens onder de organisaties die iets doen in Sinterklaastijd, om er zo voor te zorgen dat er voor ieder kind een cadeautje is op pakjesavond. Dat zijn er vier: Doors Wide Open, de gezamenlijke kerken in Delden, het Kleding- en Speelgoedhuys en de Rotary. Hun inspanningen lopen uiteen van huisbezoeken door Sinterklaas en Piet mét een zak met cadeautjes tot het afhalen van een cadeaupakket.

Lokaal gekocht

Cadeautjes worden lokaal gekocht, óf zijn tweedehands maar dan wel in dusdanige staat dat het als nieuw lijkt. „De organisaties hebben onderling een bedrag per kind afgesproken om het eerlijk te houden. Als wij de mensen eenmaal aan de organisaties hebben toegewezen nemen zij contact op met het desbetreffende gezin om afspraken te maken.”

Pierik ziet ook veel verzoeken van gezinnen van niet-Nederlandse komaf binnen komen. „Culturen die het fenomeen Sinterklaas niet kennen. Maar ook voor hen is het ook belangrijk dat ze meedoen. Kinderen gaan hier naar school, horen van vriendjes en vriendinnetjes dat zij wel pakjes hebben gekregen. Dat is belangrijk.”

Gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het Sinterklaasfeest kunnen zich melden bij Salut om de mogelijkheden te bespreken. Contact telefonisch via 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl. Dat kan not tot 27 november.