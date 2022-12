Sinterklaas betaalt alsnog z’n eerder meegenomen kleding aan feestwinkel in Goor

CDA reageert op stikstofbe­re­ke­ning voor paasvuren: ‘Boakes in Hof van Twente mogen niet verdwijnen’

GOOR - „Het is onjuist, onredelijk en onbillijk om boakebouwers dure stikstofberekeningen te laten uitvoeren. Paasvuren kennen een lange traditie in Hof van Twente en zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de kernen en buurtschappen van Hof van Twente. Deze traditie mag daarom niet verdwijnen.”

23 november