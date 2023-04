Slotshoek, een lappendeken aan verhalen: ‘Het is een buurschap, hier wonen de boeren dicht bij elkaar’

op de redactie Betrokken tot in Brazilië: je haalt Tubantia niet uit de Twentenaar

De jongste is 15 jaar. De oudste 95. Ze zijn boer, student, leraar, secretaresse, slager of onderzoeker aan de Universiteit Twente. En ze wonen van Enschede tot Enter, van Wierden tot Weerselo. De oproep je aan te melden voor ons gloednieuwe Lezerspanel bracht bijna tweehonderd lezers in beweging.