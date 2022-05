Sluiten van onbewaakte spoorwegovergangen raakt boeren en loonwerkers, die nu 7 kilometer moeten omrijden: ‘Dit is krankzinnig’

Het plan om twaalf van de dertien onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Hof van Twente op te heffen is niet nieuw en is bovendien in beton gegoten. ProRail verandert daar niets meer aan, zo werd in december vorig jaar al duidelijk. In april tekenden de gemeente een overeenkomst met ProRail voor de aanpak van de pijnpunten in de gemeente. Het gaat daarbij om overgangen die door verkeersdeelnemers veelvuldig worden gebruikt, maar die voor gevaar zorgen.