Smoothies, veel water en ramen dicht: zo houden Twentse ouderen het hoofd koel

Inge Olde Theussink maakte maandagmiddag een rondje door Het Borsthuis in Hengelo. De medewerkster van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zag hoe de bewoners in luchtige kleding genoten van een smoothie of een milkshake, uitgedeeld door collega’s. „Ze snappen de ophef over de hitte wel, maar echt last hebben ze er niet echt van”, vertelt ze. „Binnen is het koel genoeg.”